‼️🇷🇺🇺🇦 Украинские боевики разбегаются врассыпную: Бои за Малые Щербаки Запорожской области Операторы БПЛА упорно выдавливают вражескую пехоту из населенного пункта.
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‼️🇷🇺🇺🇦 Украинские боевики разбегаются врассыпную: Бои за Малые Щербаки Запорожской области Операторы БПЛА упорно выдавливают вражескую пехоту из населенного пункта.
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