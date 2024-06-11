Политолог Энтина: Макрон напрасно уверен в победе над Ле Пен на выборах

Во Франции началась подготовка к выборам в Нацсобрание. Президент Эммануэль Макрон напрасно надеялся на победу своей партии, ведь его конкурентка Марин Ле Пен завоевала симпатии электората, заявила РИА «Новости» руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.