Политолог Энтина: Макрон напрасно уверен в победе над Ле Пен на выборах

Во Франции началась подготовка к выборам в Нацсобрание. Президент Эммануэль Макрон напрасно надеялся на победу своей партии, ведь его конкурентка Марин Ле Пен завоевала симпатии электората, заявила РИА «Новости» руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.
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