Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: Соболева все троллят, а он каждый эпизод доигрывает

От сборной нельзя сейчас требовать сбалансированности, ротация неизбежна. Устроит ли «Зенит» ничья с «Краснодаром»? Семак бросит в бой лучшие силы «Спорт уик-энд» поговорил со старшим тренером «Уфы», экс-наставником «Балтики», «Мордовии», «Ротора» и «Кубани» Фёдором Щербаченко.