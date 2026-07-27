В Росгвардии официально утвердили изменение устава Согласно приказу № 344 от 26 июля отряды Росгвардии получают новые привилегии и полномочия в период введения мобилизации и военного положения.
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В Росгвардии официально утвердили изменение устава Согласно приказу № 344 от 26 июля отряды Росгвардии получают новые привилегии и полномочия в период введения мобилизации и военного положения.
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