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Донецкая группа новостей

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В Росгвардии официально утвердили изменение устава

В Росгвардии официально утвердили изменение устава Согласно приказу № 344 от 26 июля отряды Росгвардии получают новые привилегии и полномочия в период введения мобилизации и военного положения.

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