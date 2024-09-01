Американцы назвали 10 лучших бюджетных подержанных автомобилей

Некоммерческая организация Consumer Reports изучила вторичный рынок США, проанализировала отзывы владельцев и рейтинги надёжности, чтобы составить десятку неприхотливых и ликвидных машин менее чем за 20 тысяч долларов (1,83 миллиона рублей).
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