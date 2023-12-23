Винер заявила, что сроки рассмотрения её апелляции в CAS неизвестны

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказалась о сроках рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) её апелляции на решение трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) о двухлетнем отстранении.
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