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Точилин о 0:2 от «Факела»: «Сочи» не смог перетерпеть. Не получилось выйти из‑под давления за счет контроля мяча»

Точилин о 0:2 от «Факела»: «Сочи» не смог перетерпеть. Не получилось выйти из‑под давления за счет контроля мяча»

«Комментировать нечего, все говорит результат. В Кубке с «Факелом» была последняя игра, где мы играли хорошо.

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