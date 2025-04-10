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Царьград

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Москва: 16 тысяч заявок по реновации за три месяца 2025 года

Москва: 16 тысяч заявок по реновации за три месяца 2025 года

Владислав Овчинский сообщил, что за первый квартал 2025 года в Москве было обработано почти 16 тысяч обращений по программе реновации.

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