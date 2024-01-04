Denikn.cz: Telegram-канал на русском языке не принадлежал стрелку из Праги

"Похоже, это не его Telegram-аккаунт. Полученная следствием информация говорит, что сейчас это наиболее вероятная версия, но окончательный вердикт будет дан только после окончания проверки", — рассказал газете неназванный источник в полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии