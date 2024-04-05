Степные полевки проявляют признаки депрессии, схожей с человеческой – Journal of Affective Disordershttps://medicalinsider.ru/tag/journal-of-affective-disorders/

Исследователи-психологи из Техасского университета в Эль-Пасо (UTEP) добиваются прогресса в понимании биологических основ депрессии — основной причины инвалидности, от которой страдают около 280 миллионов человек во всем мире.
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