"Элита" нарушила табу. Какой будет расплата за новый шабаш в Москве?

Надежда Белугина

Жёсткость у нас ненастоящая - лавирующая. Цыкающая. Поэтому и реакция слабая побуждающая к игровому протесту. Как быть с покровителями? Может, с них начать? "...дать понять "элитам", что Россия такого больше не потерпит" Но как это сделать, если народные массы давно негодуют и стараются докричаться до власти, что эти поклонники сатаны не считаются ни с кем и просит защитить их уже на самом высоком уровне? Ведь именно представители властных структур их и поддерживают, придумывая наказания помягче, похлопывая зачинщика по плечу. Не пришёл в этот раз в виде участника, а пришёл в виде гостя? Режиссёру не обязательно залезать на сцену. Мавр сделал своё дело. Великая страна не может справиться с кучкой паяцев, возбуждающих на рознь и раскол? Странно! а ведь был момент, когда в страхе замерли...Но одно объятие решило всё...Всё вернулось с большей уверенностью в безнаказанности. Игры продолжаются, уже усмехаясь...