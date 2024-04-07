Фото: коллаж Царьграда. Сегодня 22K прочитали В Москве разгорается новый скандал с очередной похабной вечеринкой.
"Элита" нарушила табу. Какой будет расплата за новый шабаш в Москве?
Комментарии
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Лев Добрый
А зачем их отправлять за бугор, надо запустить работу ЛТП(лечебно-трудовой профилакторий) и пусть там отрабатывают, чтобы вернуть себе человеческий облик, но прежде, нужно конфисковать всё их имущество и финансы!👍😜
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15 час.
Надежда Белугина
Жёсткость у нас ненастоящая - лавирующая. Цыкающая. Поэтому и реакция слабая побуждающая к игровому протесту. Как быть с покровителями? Может, с них начать? "...дать понять "элитам", что Россия такого больше не потерпит" Но как это сделать, если народные массы давно негодуют и стараются докричаться до власти, что эти поклонники сатаны не считаются ни с кем и просит защитить их уже на самом высоком уровне? Ведь именно представители властных структур их и поддерживают, придумывая наказания помягче, похлопывая зачинщика по плечу. Не пришёл в этот раз в виде участника, а пришёл в виде гостя? Режиссёру не обязательно залезать на сцену. Мавр сделал своё дело. Великая страна не может справиться с кучкой паяцев, возбуждающих на рознь и раскол? Странно! а ведь был момент, когда в страхе замерли...Но одно объятие решило всё...Всё вернулось с большей уверенностью в безнаказанности. Игры продолжаются, уже усмехаясь...
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15 час.
Natalia Ivanova
Очередная тусовка Пескова? Кто то хочет докричаться до власти? Хрен вам. Опять столько защитников от власти повылазит - от одних депутатов захлебнёмся.
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13 час.
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