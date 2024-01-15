´Мы сами мастерим игрушки,шары, цветные завитушки...´(о выставке новогодних поделок с участием родителей).

Прекрасное время года - зима! Замечательна она и тем, что пробуждает фантазию, воображение. Глядя на эту белоснежную красоту, хочется творить! В канун Рождества, по традиции, в нашем детском саду проходит выставка поделок, где можно увидеть поистине необыкновенные творения.