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Владивостокцы рассказали, где планируют отдохнуть этим летом

Владивостокцы рассказали, где планируют отдохнуть этим летом

27% владивостокцев проведут летние отпуска в поездках по России, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из города.

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