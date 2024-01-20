Это будут наконец-то новые настольные процессоры Intel. Arrow Lake-S будут иметь до 25 ядер и TDP до 125 Вт

Intel два года будет предлагать покупателям фактически одни и те же мобильные процессоры? Arrow Lake-HX могут выйти лишь в начале 2025 года В этом году Intel должна выпустить новые процессоры Arrow Lake, в том числе в настольном сегменте.
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