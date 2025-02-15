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Фернандеш согласился перейти в «Спартак», предложивший за него € 25 млн

Фернандеш согласился перейти в «Спартак», предложивший за него € 25 млн

Полузащитник турецкого «Бешикташа» Жедсон Фернандеш согласился на переход в московский «Спартак». По информации журналиста Тугба Хачибайрамоглу, клуб предложил игроку оклад в €4 млн, чем убедил его принять предложение.

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