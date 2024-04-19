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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерии группировки войск «Восток» выжигают позиции ВСУ в районе Новомихайловки

Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерии группировки войск «Восток» выжигают позиции ВСУ в районе Новомихайловки

Расчёты 220-мм орудий ежедневно уничтожают оборонительные сооружения, огневые средства и военную технику ВСУ, наносят удары по скоплению живой силы и выявленным опорным пунктам противника.

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