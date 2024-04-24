FB: Генерал Келлог обвинил Байдена в том, что «русские идут», а у него нет никакого плана

Американский отставной генерал Кит Келлог дал интервью изданию Fox Business и сообщил о том, что российская армия продвигается на всех направлениях, а администрация Джо Байдена ничего не предпринимает, поскольку нет плана «Б».
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