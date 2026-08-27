Невролог Демьяновская объяснила, почему вредна привычка мочиться в душе

Привычка справлять нужду в душе не вызывает недержания и не вредит мочевому пузырю. Однако регулярное мочеиспускание в ответ на звук включенной воды может превратиться в условный рефлекс, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская.
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