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Нижегородская правда

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Невролог Демьяновская объяснила, почему вредна привычка мочиться в душе

Невролог Демьяновская объяснила, почему вредна привычка мочиться в душе

Привычка справлять нужду в душе не вызывает недержания и не вредит мочевому пузырю. Однако регулярное мочеиспускание в ответ на звук включенной воды может превратиться в условный рефлекс, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская.

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