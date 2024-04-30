В Оренбургской области участковый уполномоченный потушил автомобиль на трассе

Во время несения службы старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Бугурусланский" Алексей Безбородов на автодороге Бугульма-Уральск около села Аксаково Бугурусланского района обратил внимание на проезжавший навстречу легковой автомобиль, из-под которого вырывался огонь.