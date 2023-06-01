Критикующая СВО мать Наташи Королевой приехала в РФ после скандала

Изначально журналисты полагали, что Людмила Порывай не скоро навестит свою дочь в России. Мать российской певицы Наташи Королевой Людмила Порывай имеет украинские корни и проживает в основном США, где получает пенсию примерно в 600 долларов.
Изначально журналисты полагали, что Людмила Порывай не скоро навестит свою дочь в России. Мать российской певицы Наташи Королевой Людмила Порывай имеет украинские корни и проживает в основном США, где получает пенсию примерно в 600 долларов.
Свежие комментарии