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Критикующая СВО мать Наташи Королевой приехала в РФ после скандала

Критикующая СВО мать Наташи Королевой приехала в РФ после скандала

Изначально журналисты полагали, что Людмила Порывай не скоро навестит свою дочь в России. Мать российской певицы  Наташи Королевой Людмила Порывай имеет украинские корни и проживает в основном США, где получает пенсию примерно в 600 долларов.

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