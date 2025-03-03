Трампу расскажут о «Европе-плюс»

Британия и Франция в ближайшие дни представят президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине для обеспечения гарантий безопасности.
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