В Польше испугались птиц, а в Финляндии прошлого.

в свободном доступе Польша всполошилась из-за стаи птиц, пересекающей границу. Самолёты были подняты в воздух, нота протеста и повестка на вызов русского посла оперативно подписывались, 4 и 5 статья НАТО вопила о помощи.
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