В Санкт-Петербурге транспортная полиция возбудила уголовное дело против дебошира на рейсе из Дубая

В Санкт-Петербурге транспортная полиция возбудила уголовное дело в отношении 27-летнего пассажира, устроившего дебош на борту самолёта, следовавшего из Дубая в Санкт-Петербург.
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