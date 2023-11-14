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Лукашенко предостерег Пашиняна от поспешных решений о дезинтеграции

Лукашенко предостерег Пашиняна от поспешных решений о дезинтеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна отказаться от поездки на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 23 ноября в Минске.

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