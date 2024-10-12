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Глушенков о главной русской звезде РПЛ: «Я? Нет, с чего бы? Батраков – красавец, очень талантливый пацан, будем с ним биться»

– Ты считаешь себя главной русской звездой в РПЛ? – Да нет. С чего бы? Потому что голы забиваю? – Да! – Да нет, почему? – А кто круче-то сейчас? – Леша Батраков.

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