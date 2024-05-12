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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Айнтрахт» не выкупит ван де Бека за 13 млн евро. Хавбек вернется в «МЮ»

По окончании аренды хавбек вернется в «Манчестер Юнайтед», а летом снова сменит клуб. Статистику ван де Бека можно изучить здесь.

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