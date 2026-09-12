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Во Франции: сход пассажирского поезда с рельсов может быть диверсией

Во Франции: сход пассажирского поезда с рельсов может быть диверсией

Во Франции пассажирский поезд, следовавший по маршруту из Руана в Кан, сошёл с рельсов. Произошло это в департаменте Приморская Сена на северо-западе страны, неподалёку от коммуны Клеон.

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