Мировой музыкальный эфир Игоря Сандлера на радио Rusa.fm и сайте "МК в Израиле"

Сегодня вас ждет необычная медийная коллаборация: наш «Музыкальный калейдоскоп», прокручивая все самые интересные события, не мог оставить без внимания межконтинентальную встречу: американской радиостанции Rusa FM, с гостями знаменитого музыканта и продюсера Игоря Сандлера.