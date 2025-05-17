Мировой музыкальный эфир Игоря Сандлера на радио Rusa.fm и сайте "МК в Израиле"

Сегодня вас ждет необычная медийная коллаборация: наш «Музыкальный калейдоскоп», прокручивая все самые интересные события, не мог оставить без внимания межконтинентальную встречу: американской радиостанции Rusa FM, с гостями знаменитого музыканта и продюсера Игоря Сандлера.
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