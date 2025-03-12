Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Обморок, ступор, кома»: токсиколог оценил героизм прошедших 15 км по трубе с метаном штурмовиков

«Обморок, ступор, кома»: токсиколог оценил героизм прошедших 15 км по трубе с метаном штурмовиков

Фото: t.me/shurygin_vladislav Яды вызывали боли в легких: что пережили герои операции «Поток» Подробности уникальной операции «Поток», которую героически провели на прошлой неделе наши бойцы, зайдя по трубе в тыл противника в Суджанском районе, появились в понедельник, 10 марта.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Настоящие Герои!!!
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16 час.
НС
Наталья Середа
Честь и хвала нашим Героям!❤️
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14 час.
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