«Обморок, ступор, кома»: токсиколог оценил героизм прошедших 15 км по трубе с метаном штурмовиков

Фото: t.me/shurygin_vladislav Яды вызывали боли в легких: что пережили герои операции «Поток» Подробности уникальной операции «Поток», которую героически провели на прошлой неделе наши бойцы, зайдя по трубе в тыл противника в Суджанском районе, появились в понедельник, 10 марта.