Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию

Пройдут переговоры в Кремле с российским лидером.фото: president.gov.byПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 13 марта, прибыл с официальным визитом в Россию, где встретится с президентом Владимиром Путиным.
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