В АРБ рассказали, как распознать чёрных кредиторов

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал, что минимальный набор документов при оформлении кредита может быть признаком работы чёрных кредиторов.
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