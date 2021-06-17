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Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: Это самая слабая сборная России, которую я видел. Чем плох Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: Это самая слабая сборная России, которую я видел. Чем плох Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей

Бывший полузащитник «МЮ», «Эвертона», «Фиорентины», «Глазго Рейнджерс» и сборной России считает, что вратарь может быть только тренером вратарей, но никак не сборной.

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