Франция готовит Армению к войне с Турцией? Или с Россией?

Как НАТО будет поджигать Закавказье Дмитрий Родионов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Александр Перенджиев Андрей Дмитриев Франция обучает армянских военных «для участия в войне против России».
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