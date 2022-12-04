Макрон назвал условие гарантирования России её безопасности

В конце прошлого года, еще до начала специальной военной операции на Украине, Россия через все возможные каналы предоставила свое видение (а не «требования», как трактуют на Западе) гарантий безопасности нового миропорядка, в который неотъемлемой частью включена и Москва.
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