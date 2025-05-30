Интересные факты о Дэнни Трэхо⁠⁠

В кино Дэнни Трехо попал совершенно случайно, в 40–летнем возрасте. Первым его фильмом стал “Поезд–беглец” Андрея Кончаловского (1985), где Дэниел поначалу появился в качестве спонсора по программе Анонимных Наркоманов одного из помощников по производству.