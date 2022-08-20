Популярные статьи

Свежие комментарии

Минобороны РФ: в результате удара ВКС уничтожен батальон ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны РФ: в результате удара ВКС уничтожен батальон ВСУ в Днепропетровской области

В результате удара ВКС РФ по позициям украинских националистов в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады теробороны ВСУ, сообщили представители Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх