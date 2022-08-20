Минобороны РФ: в результате удара ВКС уничтожен батальон ВСУ в Днепропетровской области

В результате удара ВКС РФ по позициям украинских националистов в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады теробороны ВСУ, сообщили представители Минобороны РФ.
В результате удара ВКС РФ по позициям украинских националистов в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады теробороны ВСУ, сообщили представители Минобороны РФ.
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