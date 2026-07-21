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Жоан Мику: «Хватит рассказывать про «Дидье-победителя». У Скалони и де ла Фуэнте список трофеев внушительнее, чем у Дешама за 14 лет»

Жоан Мику отметил, что Дидье Дешам добился не самых выдающихся результатов в качестве главного тренера сборной Франции.

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