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Кубань во власти гребня антициклона! Какую погоду ждать на неделе?

Кубань во власти гребня антициклона! Какую погоду ждать на неделе?

В Краснодарском крае установилась по-осеннему теплая и преимущественно сухая погода. В ближайшие дни регион останется под влиянием гребня антициклона, поэтому существенных осадков синоптики не прогнозируют, а температура продолжит постепенно повышаться.

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