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«Госуслуги» и mos.ru работают с перебоями в первый день выборов президента

«Госуслуги» и mos.ru работают с перебоями в первый день выборов президента

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве утром 15 марта была переведена в режим электронной очереди в связи с «беспрецедентным количеством желающих проголосовать» на выборах президента России.

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