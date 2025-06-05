Ученые ставят под сомнение теорию Большого взрыва: новая концепция происхождения Вселенной

Александр Макеев

Это пустопорожняя стряпня на основе математической абстракции. Игнорирует суть времени, как функции бытия-существования того, что мульти локально мульти масштабно индивидуально и совместно существует, и работой своего бытия из неистощимого безвременья-небытия производит продукт работы процесса бытия: продолжения бытия и дополнительно равный пропорциональный прирост не нулевой степени плотности неплотного объёма пространства вакуума и эфира (вихри-струи электростатики, магнетизма и завязки взаимной модуляцией в фотоны электромагнетизма) перманентным истечением электростатики и магнетизма из несметного множества микроскопических больших взрывов - нейтронов, протонов, адер атомов и электронов; и плотный объём пространства вещества сжатием порциями по 4 кубометра вакуума и эфира в объём пространства 10^-46 кубометров новых атомных единиц массы в форме новых нейтронов или пар из протона и электрона. И игнорируется суть того, что вакуум и эфир (электростатические и магнитные вихри-струи порций из элементарных объёмов пространства вакуума) является хаотически быстро распространяющимися элементарными объёмами пространства вакуума и вихрей-струй электростатики и магнетизма. Это уточнение модели механистической гравитации Николо Фатио де Дюилье, описанной им в письме Ньютону в 1690 году. Этим хаосом относительно близкие объекты вещества по проекции взаимной тени в этом хаосе придавливаются друг к другу с силой, пропорциональной массе объектов и обратно пропорциональной квадрату расстояния между объектами.