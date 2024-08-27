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Как русские солдаты устроили немцам «Атаку мертвецов»

Как русские солдаты устроили немцам «Атаку мертвецов»

«Я не могу описать озлобления и бешенства, с которыми шли наши солдаты на отравителей-немцев. Сильный ружейный и пулеметный огонь, густо рвавшаяся шрапнель не могли остановить натиска рассвирепевших солдат».

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