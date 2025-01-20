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Русский Днепропетровск

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Сырский оторопел, когда увидел, сколько его «брони» сожгли русские в ходе стремительного прорыва — 50 танков и БТР, почти все из НАТО

Константин Ольшанский 19 января 2025 г., 9:14   В сражении за Даченское ВСУ потеряли четыре немецких «Леопарда», три французских и семь американских БТР За шесть минувших дней в интенсивных боях на Покровском направлении, в результате стремительной атаки подразделений группировки «Центр» в районе Даченского, было уничтожено огромное количество бронетехники.

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