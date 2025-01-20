Константин Ольшанский 19 января 2025 г., 9:14 В сражении за Даченское ВСУ потеряли четыре немецких «Леопарда», три французских и семь американских БТР За шесть минувших дней в интенсивных боях на Покровском направлении, в результате стремительной атаки подразделений группировки «Центр» в районе Даченского, было уничтожено огромное количество бронетехники.