"Он рухнул". Никита Михалков раскритиковал уровень режиссуры в России

80-летний Никита Михалков высказался об уровне режиссуры в России, который, по его мнению, "рухнул". О проблеме в киноиндустрии один из самых известных режиссёров в стране рассуждал на творческом вечере "Территория моей любви", который провёл в рамках V Фестиваля Олега Лундстрема в Забайкалье.