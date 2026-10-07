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SPLETNIK

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"Он рухнул". Никита Михалков раскритиковал уровень режиссуры в России

"Он рухнул". Никита Михалков раскритиковал уровень режиссуры в России

80-летний Никита Михалков высказался об уровне режиссуры в России, который, по его мнению, "рухнул". О проблеме в киноиндустрии один из самых известных режиссёров в стране рассуждал на творческом вечере "Территория моей любви", который провёл в рамках V Фестиваля Олега Лундстрема в Забайкалье.

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