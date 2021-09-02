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Полигон для создания «экогородов» могут сформировать на Дальнем Востоке

Полигон для создания «экогородов» могут сформировать на Дальнем Востоке

Работа по реализации инициативы ведется в министерствах региона. Власти формируют пакет предложений и предполагают, что в ближайшее время идея будет сформирована и официально представлена, рассказала глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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