В Военной академии ВКО прошел выпуск молодых офицеров и слушателей

За высокие показатели в учёбе, примерную воинскую дисциплину, активную научную и общественную работу в академии более 30 выпускникам вручены медали «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации», а более 50 выпускникам – дипломы с отличием.