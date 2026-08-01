«Стадо баранов». Испанцев ловко обдурили: мигранты забрали себе целый город

Горский Виктор

Большинство организованно прорвавшихся, организовано вернулись обратно! Очевидно, что это была хорошо срежиссированная репетиция, люди прорывались в одних трусах, следовательно, они заранее знали, что долго задерживаться там не будут. Да, среди них были и те, кто под общий "шумок", думали там остаться и даже остались. Простой народ не подходит к религиям с научной позиции, а потому упускают суть религиозных догм на которые опираются радикалы. Каждая конфессия считает, что мир должен принадлежать только им, иначе процветающие нации с другой религией, могут вызывать сомнения в истинности веры у своих. Основное противостояние - это иудаизм и ислам, который отпочковался от иудаизма в VII в. н.э., являясь, как бы сводным братом иудаизма, исповедуемого коленом семитов пошедших от сына наложницы Авраама Агари - Ишмаэля, по которому и возник спор, с кем Бог заключил Завет с ним, или с Ицхаком - сыном законной жены Авраама, так что это обе авраамические веры, обречённые соперничать всю оставшуюся жизнь. И цель у них - одна: остаться одной - ЕДИНСТВЕННОЙ! Такое было когда-то: "Пролетарии всех стран соединяйтесь", - это тоже была религия, но искусственно созданная для цели без конца: де наши потомки будут жить при коммунизме! Но... за неимением достойного антипода, коммуниздия-вера, решила бороться с капитализмом, который был не верой, а социально-экономической системой, формировавшейся тысячелетия не на измышлениях "интеллектуалов", а на социально-экономических законах, которые формировали и развивали общество - тысячелетия (рабство, феодализм, капитализм,...- это искусственное разделение периодов развития цивилизации для удобства историкам!), а потому и нет ни одного удачного социалистического воплощения (не надо путать социализм с социально ориентированным государством!). ТО ЧТО ПРОИСХОДИТ на Западе ЗАПРОГРАММИРОВАНО БОЛЕЕ 1000 лет НАЗАД!.