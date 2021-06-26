Александр Воцмуш. "Лист должен пылать, примагничивать..."

ИскусствоКультураАлександр Воцмуш. "Лист должен пылать, примагничивать..."«Лист должен пылать, примагничивать, а затем хорошим хлестким боковым ударом в центр чувств опрокидывать зрителя на пол.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьzorbel белкинНе каждую задумку удаётся воплотить в жизнь. Как говорил В.Высоцкий - если бы песни писать было легко, я бы к вам каждую неделю с творческим отчётом приезжал.НСНина СинельниковаХорошие картинки, серьезно. Вот только лошадь на корову похожа. БываетНаталия Кузнецова (Мунштукова)Не опрокинул он меня...Комментировать
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