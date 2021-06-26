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Александр Воцмуш. "Лист должен пылать, примагничивать..."

Александр Воцмуш. "Лист должен пылать, примагничивать..."

«Лист должен пылать, примагничивать, а затем хорошим хлестким боковым ударом в центр чувств опрокидывать зрителя на пол.

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zorbel белкин
Не каждую задумку удаётся воплотить в жизнь. Как говорил В.Высоцкий - если бы песни писать было легко, я бы к вам каждую неделю с творческим отчётом приезжал.
Нина Синельникова
Хорошие картинки, серьезно. Вот только лошадь на корову похожа. Бывает
Наталия Кузнецова (Мунштукова)
Не опрокинул он меня...

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