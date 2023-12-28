Представлена новая версия Toyota Land Cruiser 70 2024. Она позирует вместе с Toyota Land Cruiser (J40)

Совсем недавно был выпущен обновленный Toyota Land Cruiser 70 2024 модельного года, а теперь была анонсирована новая версия легендарного внедорожника, которая будет представлена на январском Токийском автосалоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии