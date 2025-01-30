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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль о плей-офф ЛЧ: «Барса» всегда фаворит, это лучшая команда в Европе. Победа – это то, к чему мы всегда стремимся»

Каталонский клуб занял 2-е место в таблице общего этапа турнира, набрав 19 очков. В последнем туре «Барселона» сыграла вничью с «Аталантой» (2:2).

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