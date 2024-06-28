Что такого сказал Остину Андрей Белоусов? На утро там «увидели»: большинство не прочь переговоров! И фото под стать!

Американцы не так глупы и словно в компьютерной игре, оставляют возможности «пересохраниться». В условиях текущего конфликта одна из таких лазеек: настойчивое акцентирование тезиса о том, что они лишь помогают, а финальные решения в конечном счёте за подопечными.